Хто возитиме тернополян: серед переможців – і «Тернопільелектротранс», і приватні фірми

30 квітня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затверджено Протокол засідання конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Відповідно до цього рішення, за результатами відкритого конкурсу визначено нових перевізників, які обслуговуватимуть пасажирські маршрути у складі Тернопільської міської територіальної громади.

Конкурс відбувся 22 квітня 2025 року, участь у ньому взяли 9 перевізників-претендентів. За підсумками засідання конкурсного комітету переможцями було визнано:

КП «Тернопільелектротранс» – об’єкти №1, №2;

КП «Міськавтотранс» – об’єкти №3, №4, №5;

ПП «Тернвояж» – об’єкт №6;

ТОВ «АТК «Еталон-Сіті» – об’єкт №7;

ТОВ «Менс-Авто» – об’єкт №8;

ПрАТ «Тернопільське АТП-16127» – об’єкт №9;

ТОВ «Терн Транс Сервіс» – об’єкт №10;

ТОВ «Мега-Сервіс» – об’єкт №11;

ТОВ «Назар-Транс» – об’єкт №12.

Усі претенденти пройшли обов’язкову процедуру перевірки документів, технічного стану транспорту та відповідності до чинного законодавства.

Управління транспортних мереж та зв’язку укладе договори з переможцями конкурсу не пізніше ніж через 10 робочих днів з моменту рішення.

Договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом будуть укладені строком на три роки з можливістю продовження до п’яти років.