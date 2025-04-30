Майже 20 мільйонів гривень на чисте довкілля: як Тернопільщина сплачує екоподаток

Упродовж січня-березня цього року підприємства Тернопільщини, що здійснюють викиди забруднюючих речовин, сплатили до зведеного бюджету понад 19,6 мільйона гривень екологічного податку. Це на 5,4 млн грн більше, ніж торік.

Екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, що сплачується за забруднення навколишнього середовища в процесі господарської діяльності. Його сплачують підприємства, організації та установи, які:

– здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

– скидають забруднюючі речовини у водні об’єкти;

– розміщують відходи;

– тимчасово зберігають або утворюють радіоактивні відходи.

Податок нараховується на фактичні обсяги таких викидів, скидів чи розміщення відходів згідно з чинними нормативами.

Кошти від екоподатку спрямовуються через спеціальні фонди виключно на цілі для фінансування, здійснення програм та заходів природоохоронного значення та ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, заходів для зниження негативного впливу забруднення навколишнього природного середовища на відповідних територіях та усунення його шкоди на здоров’я населення.