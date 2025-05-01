У Тернополі чоловік до смерті побив співмешканку

Про раптову смерть співмешканки на спецлінію поліції повідомив житель обласного центру. Чоловік пояснив, що жінка ніколи нічим не хворіла і що з нею сталося – не розуміє. Це трапилося ще 13 лютого близько 23:00 у Тернополі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.



Зайшовши до помешкання, правоохоронці виявили на підлозі бездиханне тіло 44-річної жінки з ознаками насильницької смерті. У ході перевірки стало відомо, що потерпіла померла в результаті отриманих численних тілесних ушкоджень.



49-річного чоловіка затримали за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Судово-медичний експерт на тілі жінки виявив численні сліди від побоїв: співмешканець завдавав їй удари руками, ногами та іншими предметами у різні ділянки тіла, що призвело до смерті.



У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що до співмешканців неодноразово на сімейні конфлікти виїжджали правоохоронці. Підозрюваний з грудня 2023 року перебував на профілактичному обліку поліції за вчинення домашнього насильства та притягувався за це до адміністративної відповідальності.



Зібравши достатньо доказів, слідчі ГУНП в Тернопільській області скерували обвинувальний акт до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/politseiski-skeruvaly-do-sudu-obvynuvalnyi-akt-shchodo-ternopolianyna-iakyi-do-smerti-pobyv-spivmeshkanku?v=68131cddf2070&fbclid=IwY2xjawKAECdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFXYjBoSVRrdEJ1YlJMdnpRAR4tjyrE52G3A5FWIAoLL_mjYDshidYoBwaQjPqXwxjb0HHJgZXQ97X7yYryqQ_aem_sHNax7HItY3ZNpW3fl5DQA

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