Хвилина мовчання на честь Андрія САГАЙДАКА

Андрій САГАЙДАК, 34-річний водій артилерійського взводу з позивним “Механік”, загинув 20 червня 2024 року під час артобстрілу біля Іванівки на Донеччині.

Він був майстром своєї справи — автослюсарем, який міг полагодити будь-яку техніку. “Робив це легко, був дуже впертим до роботи, хотів, щоб все було ідеально,” — згадують знайомі.

У цивільному житті ремонтував вантажівки, а з вересня 2023 року став водієм у 67-й бригаді. Того фатального дня Андрій заряджав гармату, коли ворог відкрив вогонь.

Побратими запам’ятали його як чесного і відповідального воїна: “Завжди готовий до важкої роботи. Без ниття чи дорікання. Спокійно, виважено і з посмішкою звершував свою справу у захисті України.”

У глибокій скорботі залишились батьки — Марія Йосипівна та Василь Мирославович, а також сестри, для яких він назавжди залишиться прикладом мужності та відданості.