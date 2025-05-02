У Тернополі з’являться спеціальні відзнаки для найкращих випускників шкіл

Тернопільська міська рада запроваджує нову ініціативу — спеціальні відзнаки для випускників закладів загальної середньої освіти. Таке рішення ухвалили на черговій сесії міськради з метою підтримки та заохочення учнів, які демонструють високі результати у навчанні.

Випускники зможуть отримати одну з двох нагород:

🔹 «За високі досягнення у навчанні» — її вручатимуть тим, хто протягом навчання у старшій школі отримував 10–12 балів з усіх предметів (за річними оцінками та результатами ДПА), за винятком учнів, які навчаються за екстернатною формою.

🔹 «За досягнення у навчанні» — відзначатимуть учнів, які також здобули високі оцінки, але можуть мати не більше ніж два предмети з оцінкою від 9 балів, при решті оцінок на рівні 10–12 балів. Екстернатників також ця нагорода не стосуватиметься.

Фінансування програми відзнак передбачено з міського бюджету. Міська рада сподівається, що такий крок стане додатковим стимулом для школярів до успішного завершення навчального року та подальших досягнень.