Матір з Тернопільщини умисно осліпила 3-річного сина 

Жінку з Тернопільщини засудили до 7,5 років позбавлення волі за жорстоке поводження з власною дитиною

Тернопільський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким жительку міста Бережани визнано винною у навмисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень своєму малолітньому синові. Захисник обвинуваченої намагався оскаржити рішення, однак апеляцію було відхилено.

Згідно з матеріалами справи, у листопаді 2019 року жінка перебувала з трирічним сином у лікарні з підозрою на інфекційне захворювання. Після того як діагноз не підтвердився, вона навмисно кілька разів вколола дитині в око медичною голкою, завдавши тяжких ушкоджень. Лікарі, виявивши травму, повідомили про інцидент правоохоронцям.

Суд визнав її дії умисними та такими, що мають характер особливого мучення, й засудив за ч. 2 ст. 121 КК України до 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Унаслідок дій матері дитина втратила зір на одне око, а також зазнала стійкої втрати працездатності. Наразі хлопчик перебуває під опікою іншої сім’ї.

Вирок набув законної сили.