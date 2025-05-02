10 тисяч за непридатність: у Тернополі затримали посередника-хабарника

Отримав 10 тис доларів США від військового у Тернополі за вплив на посадових осіб ТЦК та СП і медиків для виключення з обліку – підозрюють хмельничанина. За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру хмельничанину в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, 44–річний житель Хмельницького пообіцяв військовослужбовцеві з Тернополя використати знайомства серед посадовців ТЦК та СП й медичних закладів, щоб оформити йому документи про визнання непридатності до військової служби й виключення з військового обліку. Ця «послуга» коштувала 10 000 доларів США. При одержанні цієї суми на одній із заправних станцій Тернополя підозрюваного затримали правоохоронці. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області за оперативного супроводу співробітників управління Департаменту військової контррозвідки СБ України й Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки.

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