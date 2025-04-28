Нові факти: у Новосільській спецшколі дітей тримають для заробітку, — Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко, адвокатка та громадська діячка, продовжує публічно розкривати ситуацію у Новосільській спеціалізованій школі Тернопільщини. У новому дописі на своїй сторінці в Instagram вона поділилася подробицями, які, за її словами, свідчать про масштабну корупцію та системне порушення прав дітей.

За словами Мірошниченко, поліція Тернопільщини заявила, що факти насилля над дітьми в інтернаті не підтвердилися. Однак Мірошниченко наголошує: подібні результати були очікуваними, адже волонтери й наставники дітей, які раніше зверталися із заявами до правоохоронних органів, стикалися з аналогічними відповідями.

За словами адвокатки, причиною приховування реальних проблем є зв’язки між керівництвом школи та місцевим агробізнесом. Інтернат отримав від держави 19 гектарів сільськогосподарської землі, яка звільнена від оподаткування. Чоловік заступниці директора школи, за словами Мірошниченко, є агромагнатом і користується цією землею майже безкоштовно.

Це створює зацікавленість у підтримці роботи інтернату, оскільки його функціонування дозволяє уникати додаткових витрат і отримувати вигоду. “Багато людей бояться говорити правду через страх переслідувань, адже агромагнат тримає в страху весь район”, – пише адвокатка.

Мірошниченко розповідає, що у школі є діти, які одночасно за документами знаходяться в прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу. Ці опікуни отримують фінансову допомогу за дітей, але фактично залишають їх у закладі.

Наразі школа організовує мітинг у Тернополі, ймовірно, залучаючи до нього таких опікунів, які побоюються відповідальності за порушення закону. “Ці діти могли б потрапити в справжні родини, але їх двічі використовують: спочатку як спосіб отримання державної допомоги, а потім для збереження вигоди від функціонування інтернату”, – пише адвокатка.

За словами дітей, їх батьки піддавалися шантажу: їм погрожували забрати всіх дітей із сім’ї, якщо хоча б одна дитина не буде направлена в інтернат. Люди опинялися в безвиході, а дітей фактично ізолювали в системі, яка порушує їхні права.

Мірошниченко звертається до всіх, хто володіє інформацією про насилля або інші злочини в Новосільській спецшколі, із проханням надати свідчення. Вона готова приймати анонімні повідомлення та закликає громадськість не мовчати.

“Ми не можемо дозволити, щоб дітей продовжували утримувати в таких умовах для збагачення окремих людей”, – підсумувала адвокатка, додавши, що продовжить боротися за права вихованців школи.

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