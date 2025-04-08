На війні загинув молодий захисник Іван Сенів з Тернопільщини
3 квітня 2025 року обірвалось молоде життя учасника російсько-української війни Івана СЕНІВА. Про це повідомляють у громаді села Вербів.
Іван Сенів народився 07 липня 1992 року в с. Костільники (Бучацького району).
У січні 2023 року захисник був мобілізований та пішов на захист рідної Батьківщини.
Іван воював Бахмутському та Авдіївському напрямку.
В нерозділеному смутку залишилися жінка, донечка, синочок, мати, батько та сестри , теща і тесть.
Зустріч домовини з тілом полеглого бійця відбудеться завтра про час повідомимо пізніше.
Чин парастасу відбудеться 8 квітня о 20:00, чин похорону 9 квітня о 13:00 с. Вербів.