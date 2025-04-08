Яких груп крові бракує в лікарнях Тернопільщини цього тижня

реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, У лікарнях Тернополя та області — дефіцит донорської крові 1-, 3- та 4- груп. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань,на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

«Ракетний удар по Кривому Рогу вкотре показав, наскільки важливо здавати кров регулярно. Росія цинічно вбила 20 мирних людей, в тому числі 9 дітей, і ще понад 50 містян отримали поранення різної тяжкості. Завдяки сформованому запасу крові, криворізькі лікарі змогли надати необхідну допомогу всім пораненим. На жаль, така трагедія може трапитися будь-якої миті в будь-якому місті, тож слід здавати кров, не чекаючи особливого випадку», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Вінниця: 2-, 3-, 4-

Житомир: 1-, 2-

Івано-Франківськ: 4-

Краматорськ: всі групи крові

Кропивницький: 1+/-, 2+/-, 3+, 4+

Львів: 1-, 4+

Миколаїв: 1-, 2-, 3-, 4-

Одеса: 1-, 2+, 3-, 4+/-

Рівне: 1-

Тернопіль: 1-, 3-, 4-

Ужгород: 2+/-, 3+, 4+/-

Харків: 1-, 2+/-, 3+

Хмельницький: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+

Черкаси: 1+/-, 3+/-, 4+

Чернігів: 3+/-

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!