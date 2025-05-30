«Оркестра Волі» запрошує на благодійний концерт у Тернополі

Тернопільський муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» запрошує тернополян та гостей міста на благодійний концерт на підтримку Збройних Сил України, присвячений Дню Героїв. Відбудеться захід 1 червня 2025 року в Українському домі. Початок дійства – о 16 годині.

У концерті прозвучать твори героїчної тематики відомих українських авторів. У супроводі оркестру співатимуть заслужений артист України Микола Блажеко, лауреати і переможці пісенних конкурсів і фестивалів – Іван Ракочий, Іван Водвуд та Іванка Чагарин. За диригентським пультом працюватиме заслужений працівник кулььтури України Володимир Грицай. Живий звук.

Захід відбудеться за сприяння Тернопільської міської ради та управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради.

Усі виручені благодійні внески будуть спрямовані на підтримку підрозділів, у яких служать тернополяни.