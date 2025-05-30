Троє чоловіків загинули в цистерні на підприємстві біля Тернополя

У селі Мишковичі, що поблизу Тернополя, сталася трагедія на місцевому підприємстві — під час роботи в цистерні загинули троє чоловіків, повідомляє ЗахідНет.

За їх інформацією, першим у резервуар спустився один працівник, але йому стало зле. За ним спробував спуститися ще один чоловік, а згодом і третій — усі вони втратили свідомість і загинули.

На місце події оперативно прибули рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Медики намагалися реанімувати потерпілих, але врятувати їх не вдалося.

За словами старости села Івана Пастуха, усі загиблі — місцеві мешканці. Детальнішу інформацію, зокрема назву підприємства, поки що не розголошують.

Фахівці взяли проби повітря з ємності, щоб з’ясувати, яка речовина могла спричинити загибель людей. Тіла направлено на судово-медичну експертизу. Слідчі продовжують встановлювати обставини трагедії.