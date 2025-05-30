Архітектор Олег Фостяк оскаржує рішення щодо змін до Генплану Тернополя: відкрито апеляційне провадження
Восьмий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження у справі за апеляційною скаргою архітектора Олега Фостяка, який оскаржує рішення Тернопільської міської ради про внесення змін до містобудівної документації. Наразі дата судового розгляду ще не визначена.
Суд першої інстанції — Тернопільський окружний адміністративний — раніше відмовив у задоволенні позову, визнавши дії міської ради законними. У відповідь на це позивач подав апеляцію.
Помилка у кваліфікації справи?
Ухвала апеляційного суду вказує, що справа може розглядатися в порядку письмового провадження, оскільки первинно вона була призначена до розгляду за спрощеною процедурою без виклику сторін.
Однак у наявних судових документах зазначено, що 30 грудня 2024 року справу дійсно призначили до розгляду за спрощеним порядком, але вже 5 лютого 2025 року — на клопотання позивача — її перекваліфікували у загальне позовне провадження з викликом сторін. Адвокат Михайло Самуляк уже звернувся до апеляційного суду з відповідним клопотанням — очікується рішення.
Суть спору
Олег Фостяк оскаржує три рішення міської ради від 7 червня 2024 року, що передбачають зміни до:
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Генерального плану м. Тернополя,
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Плану зонування території міста,
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Історико-архітектурного опорного плану.
Позивач вважає, що ухвалення цих рішень порушило його права, оскільки документи не були вчасно і повно оприлюднені для громадського ознайомлення. Зокрема, графічні частини планів були доступні лише у приміщенні управління архітектури й лише у визначені години.
Міськрада у суді заявила, що діяла відповідно до закону, а непублікацію окремих документів на сайті пояснила вказівкою обласної військової адміністрації.
Громадське значення справи
Представник позивача підкреслює, що ця справа має суспільне значення, адже зміни до містобудівної документації впливають на:
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екологічний стан міста,
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використання земель,
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збереження історико-культурної спадщини,
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якість життя тернополян.
Тож рішення, які визначають розвиток міста на десятиліття вперед, повинні ухвалюватись прозоро і з дотриманням усіх процедур.
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