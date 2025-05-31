17:41 | 31.05.2025
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Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Ігор Буричка з Тернопільщини

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В Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка, про загибель нашого земляка, який з 2024 року вважався зниклим безвісти, військовослужбовця, жителя села Плоске Чугалівського старостинського округу, БУРИЧКА Ігоря Павловича, 1979 року народження, солдата військової частини А****. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

 

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Ігоря!
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️

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