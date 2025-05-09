У Тернополі підняли прапор Європейського Союзу

Четвертий рік поспіль в умовах повномасштабної війни та втретє разом з країнами Європейського Союзу Тернопільщина відзначає День Європи.

У Тернополі заходи розпочали традиційно – біля будівлі обласної військової адміністрації розгорнули Прапори України та Європейського Союзу: як символ єдності, стійкості та спільного прагнення до миру.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода у вітальному слові підкреслив, що відзначаючи День Європи, ми маємо пам’ятати про минуле і, разом з тим, будувати плани на майбутнє, в якому Україна – рівноправна частина великої європейської родини.

– Ідея Об’єднаної Європи народилася з прагнення до миру після закінчення Другої світової війни, щоб не допустити повторення трагедій минулого, як відповідь на нагальну потребу стійкого миру, розвитку та процвітання країн Європи у єдності та на основі спільних цінностей, – наголосив В’ячеслав Негода. – Сьогодні ця ідея як ніколи зберігає актуальність. Україна захищає не лише свою землю, а й принципи свободи, демократії, верховенства права та поваги до прав людини, основи мирного європейського порядку та безпеку всього континенту. І як понад 10 років тому під час Революції Гідності, сьогодні українці ціною власного життя відстоюють свій європейський вибір та продовжують боротись за незалежність й право будувати майбутнє у складі ЄС.

Очільник області наголосив, що завдяки Збройним Силам України, їх героїзму ми маємо змогу говорити про цінності, які об’єднують Україну та Європу. Захисники і захисниці платять дуже високу ціну на фронті, захищаючи Україну від російського агресора, а разом з тим боронять кордони, спокій та цінності всієї Європи.

Начальник обласної військової адміністрації подякував європейським партнерам за допомогу та підтримку, яку вони демонструють у часи складних випробувань.

– Єдність з Європою – це більше, ніж політичні заяви. Це об’єднання зусиль заради справедливого, тривалого миру. Ми обов’язково переможемо, бо разом ми сильніші, – підкреслив В’ячеслав Негода.

Тернопільщина демонструє глибоку відданість європейським цінностям у конкретних діях. Упродовж останніх років область активно впроваджує реформи, бере участь у спільних проєктах з країнами ЄС, зміцнює місцеве самоврядування, розвиває освітній і культурний простір у європейському контексті. Саме на місцевому рівні формується той живий зв’язок між Україною та Європою, який щодня наближає нас до повноцінного членства в Європейському Союзі.