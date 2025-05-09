ДНК-тест підтвердив найгірше – загинув молодий воїн Андрій Жилан з Тернопільщини

Тернопільщина знову у скорботі. Герой повертається до рідного дому на щиті, повідомляють у Скориківській громаді.

ДНК-тест підтвердив найгірше – загинув молодий воїн, наш Захисник, який у грудні 2023 року зник безвісти у кривавих полях Донеччини, житель села Токи – ЖИЛАН АНДРІЙ ЗЕНОВІЙОВИЧ, 27.11.2021р.н.

Півтора року пошуку, півтора року сподівання та надії рідних на добрі новини, на жаль… Андрій знайшов свій шлях додому, за для вічного спочинку на рідній Землі.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, сестрам, братам, усій родині, друзям, односельчанам. Розділяємо біль непоправної втрати всією громадою. Його подвиг житиме в пам’яті наступних поколінь

🕯️🇺🇦Вічна пам’ять і слава Захиснику Андрію!

🕯️🇺🇦 Слава усім полеглим Героям України!