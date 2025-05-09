19:25 | 9.05.2025
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Родичі «здали» чоловіка, який тримав арсенал зброї

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Оперативники Кременецького райвідділу поліції вилучили у місцевого мешканця арсенал зброї та боєприпасів. Інформацію про наявність у чоловіка вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів правоохоронцям надали його родичі.

На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Під час невідкладного обшуку у помешканні 58-річного жителя Кременця поліцейські знайшли три гранати, три запали до них, а також 118 набоїв до автоматичної та іншої зброї. Чоловік визнав, що арсенал належить йому.

Наразі триває перевірка походження вилучених предметів. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі дії продовжуються.

фото ілюстративне

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