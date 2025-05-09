35 військовослужбовців з Тернопільщини посмертно відзначені державними нагородами
У Тернополі відбулося вручення державних відзнак родинам воїнів, які загинули, боронячи незалежність та суверенітет України.
Нагороди, присвоєні посмертно, рідним полеглих Героїв вручив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.
— У скорботі та молитві згадуємо всіх, хто загинув на полі бою за наше мирне життя. Ці чоловіки виконали свій обов’язок з честю. Їхній подвиг — безсмертний. Їхні імена — незабутні та навіки вписані в сучасну історію держави, яку треба знати, пам’ятати і вивчати, – підкреслив В’ячеслав Негода.
Очільник області подякував військовим, які нині тримають оборону, та побажав повернутися живими та з перемогою.
Відповідно до Указів Президента України, за виявлену мужність, незламність духу, вірність військовому обов’язку та жертовний захист суверенітету України, 35 військовослужбовців з Тернопільської області посмертно відзначені державними нагородами: орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, медалями «За військову службу», «Захиснику Вітчизни», «Хрест доблесті», відзнаками Головнокомандувача ЗСУ та Міністра оборони України, а також Президентською відзнакою «За оборону України».
Пам’ять про полеглих Героїв назавжди залишиться в серцях українського народу.
Їхня жертовність — це вічний оберіг незалежності України!