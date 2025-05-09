35 військовослужбовців з Тернопільщини посмертно відзначені державними нагородами

— У скорботі та молитві згадуємо всіх, хто загинув на полі бою за наше мирне життя. Ці чоловіки виконали свій обов’язок з честю. Їхній подвиг — безсмертний. Їхні імена — незабутні та навіки вписані в сучасну історію держави, яку треба знати, пам’ятати і вивчати, – підкреслив В’ячеслав Негода.