Чим професора Сергія Комісаренка вразив тернопільський медичний університет

З робочим візитом у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського перебував академік-секретар відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології Національної академії наук України, директор Інституту біохімії імені О. Палладіна НАН України, академік НАН України, академік Національної академії медичних наук України, професор Сергій Комісаренко. Він також є президентом Українського біохімічного товариства.

Головною метою перебування вченого у нашому університеті було налагодження співпраці в напрямку організації ХІІ Українського біохімічного конгресу, проведення якого заплановане орієнтовно у вересні-жовтні 2019 року.

«Цей захід об’єднує біохіміків і всіх, хто працює в суміжних дисциплінах, зокрема, фахівців і науковців молекулярної біології, клітинної біології, імунології, фізики та багато інших. Плануємо організувати конгрес саме в Тернопільському державному медичному університеті. Він відбудеться вдванадцяте. Конгрес збирає відомих і молодих вчених у галузі біохімії кожних чотири роки, – каже Сергій Комісаренко. – Торік ми вирішили змінити дату його проведення, адже Біохімічне товариство України та Інститут біохімії зорганізували відому й масштабну міжнародну конференцію з біохімії та молекулярної біології, а також суміжних дисциплін. Йдеться про конференцію, присвячену пам’яті видатного вченого з біохімії Якуба Парнаса, який є засновником Польської біохімічної школи. У зв’язку зі зміною влади в Західній Україні цей відомий науковець 1939 року потрапив до України, бо працював на той час у Львові. Відповідно згодом – до Радянського Союзу, а 1941 року в зв’язку з нацистською окупацією переїхав до Уфи та співпрацював з нашим Інститутом біохімії. Це був відомий вчений світового масштабу. В Радянському Союзі його високо цінували. Він отримав сталінську премію першого ступеня, був прийнятий до Академії наук СРСР та академії медичних наук СРСР, отримав орден Леніна, але в день свого народження в січні 1949 року був заарештований і наступного дня помер у в’язниці МДБ».

Він також зазначив, що свого часу Українське біохімічне товариство стало ініціатором проведення конференції пам’яті Якуба Парнаса. Цю ініціативу підтримало Польське біохімічне товариство, а також Ізраїльське біохімічне товариство, адже Якуб Парнас був євреєм за походженням. Сергій Комісаренко додав, що вже друга поспіль конференція відбулася з орієнтуванням на молодих вчених. «Ми запрошуємо двох-трьох вчених зі світовим ім’ям, зокрема, власні доповіді представляли лауреати Нобелівської премії. Та більшість доповідей роблять молоді вчені до 35 років. Наша головна мета – підтримати молодих людей, які прагнуть займатися наукою. Незважаючи на те, що організаторами є представники трьох країн, участь у цьому заході беруть науковці різних країн – США, Німеччини, Великобританії, Швеції, Фінляндії, Білорусі», – зазначив Сергій Васильович.

Щодо конгресу, то це не менш потужний та важливий захід у науковому середовищі біохіміків. Свого часу він відбувався у Львові, Івано-Франківську, Одесі та інших містах. За словами Сергія Комісаренка, 2019 року його вирішили провести в Тернополі.

«Ми зупинилися на тому, що однією з найкращих баз для конгресу є Тернопільський державний медичний університет. Я під час цього візиту мав нагоду детально ознайомитися з матеріально-технічним забезпеченням діяльності ТДМУ, його науковими здобутками та науково-дослідними лабораторіями, центром симуляційного навчання. До речі, останній мене вразив тим, наскільки потужно він оснащений за найновішими вимогами й серйозним підходом до відпрацювання практичних навичок. Додам від себе, що аж захотілося ще раз вступити до університету та бути студентом, аби мати змогу займатися в центрі симуляційного навчання. Також знаю, що в навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина» впродовж року відбувається чимало конференцій, симпозіумів різного рівня. Тому розглядатимемо й цю базу для організації конгресу. Загалом розраховуємо на участь понад 300 науковців», – поділився своїми міркуваннями Сергій Комісаренко.

Розглядається також питання, щоб конгрес був присвячений пам’яті Івана Яковича Горбачевського. Це – відомий вчений, ім’я якого носить наш університет.

Наостанок Сергій Комісаренко зазначив, що «головне завдання університету – це освітній процес, який нерозривно пов’язаний з наукою. І в цьому сенсі ми також зацікавлені у співпраці, щоб майбутні лікарі знали про нові наукові досягнення та могли застосувати їх на практиці, самі долучалися до досліджень».

Окрім того, ТДМУ співпрацює з Інститутом біохімії імені О.Палладіна в межах укладеної угоди у напрямку наукових досліджень щодо біобезпеки.

Прес-служба ТДМУ

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