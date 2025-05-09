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Новини Тернополя 

У тернопільському тролейбусі жінка зламала руку

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8 травня близько 21:00 до Тернопільського райуправління поліції надійшла інформація від медиків про те, що в громадському транспорті травмувалася 67-річна жінка. 

Зі слів потерпілої, травму вона отримала під час поїздки в тролейбусі, який курсував за маршрутом «готель Тернопіль – вул. Київська». Під час поїздки водій застосував екстрене гальмування і жінка не втрималася та впала.  Вона самозвернулася до травмпукту. У неї медики констатували перелом руки.

Усі обставини події встановлює слідчо-оперативна група поліції.  

Правоохоронці закликають пасажирів дотримуватись правил безпеки під час поїздок у громадському транспорті, а водіїв – бути максимально уважними та обережними на маршрутах.


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