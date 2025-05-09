У Тернополі визначили нових перевізників на міських маршрутах: хто і куди возитиме пасажирів найближчі три роки
У Тернополі завершився конкурс на визначення перевізників для обслуговування автобусних маршрутів загального користування. Про це повідомив начальник управління транспортних мереж та зв’язку міськради Олег Вітрук під час брифінгу.
Участь у конкурсі, який відбувся 22 квітня 2025 року, взяли 9 компаній. За його результатами укладуть договори з перевізниками строком на 3 роки з можливістю продовження до 5 років.
Хто і що обслуговуватиме:
- КП «Тернопільелектротранс» — маршрути №1, 21, 23, 24, 26, 26А, 31, 32, 35, 37, 49
- КП «Міськавтотранс» — маршрути №11, 15, 18, 20, 20А, 25, 36, 38, 40, 50
- ПП «Тернвояж» — маршрут №14
- ТОВ «АТК «Еталон-Сіті» — маршрути №12, 16
- ТОВ «Менс-Авто» — маршрути №19, 30
- ПрАТ «Тернопільське АТП-16127» — маршрути №22, 22А
- ТОВ «Терн Транс Сервіс» — маршрути №13, 28, 42
- ТОВ «Мега-Сервіс» — маршрути №17, 39
- ТОВ «Назар-Транс» — маршрути №27, 29, 33
Це рішення має забезпечити безперебійне пасажирське сполучення та покращити якість обслуговування тернополян.