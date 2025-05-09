У Тернополі визначили нових перевізників на міських маршрутах: хто і куди возитиме пасажирів найближчі три роки

У Тернополі завершився конкурс на визначення перевізників для обслуговування автобусних маршрутів загального користування. Про це повідомив начальник управління транспортних мереж та зв’язку міськради Олег Вітрук під час брифінгу.

Участь у конкурсі, який відбувся 22 квітня 2025 року, взяли 9 компаній. За його результатами укладуть договори з перевізниками строком на 3 роки з можливістю продовження до 5 років.

Хто і що обслуговуватиме:

КП «Тернопільелектротранс» — маршрути №1, 21, 23, 24, 26, 26А, 31, 32, 35, 37, 49

— маршрути №1, 21, 23, 24, 26, 26А, 31, 32, 35, 37, 49 КП «Міськавтотранс» — маршрути №11, 15, 18, 20, 20А, 25, 36, 38, 40, 50

— маршрути №11, 15, 18, 20, 20А, 25, 36, 38, 40, 50 ПП «Тернвояж» — маршрут №14

— маршрут №14 ТОВ «АТК «Еталон-Сіті» — маршрути №12, 16

— маршрути №12, 16 ТОВ «Менс-Авто» — маршрути №19, 30

— маршрути №19, 30 ПрАТ «Тернопільське АТП-16127» — маршрути №22, 22А

— маршрути №22, 22А ТОВ «Терн Транс Сервіс» — маршрути №13, 28, 42

— маршрути №13, 28, 42 ТОВ «Мега-Сервіс» — маршрути №17, 39

— маршрути №17, 39 ТОВ «Назар-Транс» — маршрути №27, 29, 33

Це рішення має забезпечити безперебійне пасажирське сполучення та покращити якість обслуговування тернополян.