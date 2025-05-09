Тимчасово перекрили руху на вул. Галицькій у Тернополі
З 9 ТРАВНЯ НА ВУЛ. ГАЛИЦЬКІЙ У ТЕРНОПОЛІ БУДЕ ТИМЧАСОВО ПЕРЕКРИТО РУХ АВТОТРАНСПОРТУ
Роботи триватимуть від провулку Галицького до вулиці Енергетичної з 9 по 30 травня. За сприятливих погодних умов підрядники працюватимуть за графіком з 8:00 по 21:00 год на цій локації. Повідомляють у міській раді.
У зв’язку з цим, на вказаній ділянці з 9 травня буде тимчасово перекрито рух автотранспорту.
В рамках поточного ремонту заплановано виконати такі роботи: вирівнювання профілю дороги з додавання щебенево-піщаної суміші, влаштування бордюрних каменів та асфальтування покриття проїзної частини.