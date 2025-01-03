Як не переплачувати за воду, розповіли у Тернопільводоканалі

🔵Не хочете переплачувати за холодну воду та прагнете ощадно використовувати гроші? Тоді стежте за тим, щоб ваш квартирний водомір вчасно пройшов метрологічну повірку.

📈Адже споживача із вчасно не повіреним лічильником можуть прирівняти до такого, який не має індивідуального водоміра. Відповідно, тоді нарахування за холодну воду у більшості випадків проводитимуть згідно показників загальнобудинкового лічильника.

🔻Тобто, якщо споживача прирівняли до такого, який немає індивідуального водоміра, а в будинку є загальнобудинковий лічильник, то цей споживач оплачуватиме всю різницю між тим скільки води зайшло у будинок і те, які показники сумарно зафіксували всі квартирні водоміри. Отже, самотужки оплачуватиме так званий «небаланс» у багатоквартирному будинку. Слід відзначити, що за таких обставин навіть після проведеної метрологічної повірки перерахунок раніше нарахованих коштів не здійснюється.

📊Така ситуація трапилася у листопаді із 150 абонентами «Тернопільводоканалу». Їх прирівняли до споживачів, які не мають в оселі квартирного лічильника. На жаль, люди роками не знаходили можливості подбати про метрологічну повірку квартирного водоміра.

✅Нагадаємо, про необхідність проведення повірки КП «Тернопільводоканал» повідомляє споживачів багатьма способами. Зокрема індивідуальні повідомлення з такою інформацією тернополяни можуть знайти у поштових скриньках. Також повідомлення з нагадуванням про перевірку лічильника жителям квартири можуть вручати контролери підприємства під підпис.