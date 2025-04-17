Яйця, рушники й паски: центр Тернополя перетворився на великодню фотозону

У самому серці Тернополя з’явилася святкова атракція — «Великодня експозиція просто неба». Яскраві фотозони з великодніми кошиками, писанками, рушниками й декоративними пасками прикрасили центральні локації міста.

Загалом облаштували п’ять тематичних великодніх кошиків, оздоблених традиційними символами: лозою, рушниками, крашанками. А ще — одинадцять писанок великого розміру, встановлених на високих підставках.

Особливою окрасою виставки стала писанка, яку створювали спільно мешканці громади. На ній зображено Герб Тернополя, і встановлена вона неподалік будівлі міської ради — як символ єдності та спільного духу свята.

Ініціаторами й організаторами виставки стали працівники галузі культури міста та Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради.

Виставка триватиме протягом усіх Великодніх свят — це чудова нагода не лише зробити красиві світлини, а й відчути атмосферу свята у спільному міському просторі.