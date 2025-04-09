«Молитва» мовами серця: вірш Дзвінки Торохтушко прозвучав польською

У кожній національній літературі є періоди, коли виникає потреба у текстах, скажімо так – сакральних, культових, якщо хочете. У таких текстах, де говорить не слово, а емоція. Не роздум, а почуття. Як правило це періоди становлення нації, період драматичних переломних подій, коли народ згуртовується навколо вічних цінностей, які для інших можуть звучати банально, а для цього народу – Одкровенням.

І такі тексти кожен обирає для себе сам. Багато хто, ще з часів АТО, обрав як оберіг, як талісман – невеликий вірш кременчанки Дзвінки Торохтушко «Молитва».

МОЛИТВА

Побудь, мій Боже, отут зі мною, У цьому полі, у розпал бою. Серед руїни і серед краху Не дай пізнати глибини страху, Не дай упасти в зневіру й розпач І побратимам розбігтись врозтіч. Побудь, мій Боже, отут між нами Душею батька, сльозою мами, Сестри любов’ю, брата плечима, Чеканням милої, її очима. Побудь зі мною тут незникомо, Коли немає звісток із дому, Коли чекання спалює в попіл, В серце і душу входить неспокій, Коли в набоях сиріє порох, Коли в обличчя сміється ворог. Побудь, мій Боже, отут зі мною, Посеред світу, посеред болю, Храни від смерті, від кулі вражої. Будь мені, Боже, вартою, стражею. Я тіло й душу Тобі офірую! Побудь, мій Боже, зі мною! Вірую!

І аркушик зі словами цього вірша висів на стінці бліндажа, лежав у кишені бійця, записувався у лист до родини. Він дійсно набув значення, яке виходить за рамки історії літератури. І я не боюся цього казати. Навпаки, я боюся не встигнути це сказати. Надто часто не встигали.

«Молитва» була наспівана. Не впевнений, що музична версія досягла естетичного рівня ліричного вірша, але факт мистецький такий є.

А від сьогодні буде існувати іще один культурний факт: «Молитву» переклали на польську мову. Не тому, що війна загрозливо насувається на захід, не тому, що поетка потребує піар-заходів. Тому що художнє слово мусить бути почуте. Переклад зробила теж відома письменниця, а ще й до того – літературознавиця, доктор наук Оксана Пухонська

MODLITWA

Zostań, mój Boże, tutaj w tym polu Ze mną na chwilę, pośrodku boju. Między ruiną a serca krachiem Nie daj doświadczyć poczucia strachu. Nie pozwól na to, by wiarę stracić, I w różne strony uciekać braciom. Zostań, mój Boże pomiędzy nami I duszą ojca, i łzami mamy, Siostry miłością, brata plecami, Czekaniem miłej i jej oczami. Zostań tu ze mną, bądź nieznikomy, Gdy żadnej wieści nie słychać z domu, Kiedy czekanie pali na popiół, W serce i w duszę wchodzi niepokój, Staje wilgotny proch ten w nabojach, A wróg się śmieje w oblicze Twoje. Zostań tu ze mną, niebiański Królu, Pośrodku świata, pośrodku bólu. Chroń mnie przed śmiercią, przed kulą wrogą, Bądź dla mnie stróżem przez całą drogę! Daję Ci duszę i ciało w ofierze! Zostań, mój Boże, tu ze mną! Wierzę!

Цей переклад для української поетеси – дебют, досі вона не писала художніх текстів польською мовою. Можливо – це початок нового етапу її творчості. Так чи інакше – це сталося. Сталося.

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