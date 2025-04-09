Жителі Тернополя заборгували за воду 21 мільйон

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила інженер по роботі з боржниками відділу розрахунків населення КП «Тернопільводоканал» Оксана Медвідь.

«Станом на 1 квітня 2025 року налічувалося менш як 10% абонентів з простроченою заборгованістю за надані послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення «Тернопільводоканалу». Борг населення перед КП «Тернопільводоканал» станом на 1 квітня 2025 року становив 45 млн грн. При цьому слід зауважити, що близько 24 млн грн із цієї суми — місячне нарахування за спожиті послуги, термін сплати за які ще не настав. Відповідно заборгованість абонентів, які не платять за послугу тривалий час, 21 мільйон гривень», – розповіла Медвідь.

Борг юридичних осіб за централізоване водопостачання і централізоване водовідведення станом на 1 березня 2025 року становив 13,3 млн грн.

У «Тернопільводоканалі» повідомили, що у перші два роки після повномасштабного вторгнення заборгованість абонентів суттєво зростала. У 2024 році ситуація дещо стабілізувалася, зокрема борг населення зменшився на 5 млн грн.

«Зменшення заборгованості, зокрема, вдалося досягнути завдяки системній роботі працівників КП «Тернопільводоканал». Найперша заувага про непорядок із оплатою комуналки для тернополянина – це жовтий чи червоний колір квитанції із нарахуваннями за спожиті послуги. Це своєрідне нагадування, що слід задуматися про впорядкування заборгованості. А споживачі, які не мають заборгованості, отримують платіжки зеленого кольору. Окрім цього, підприємство звертається до суду для отримання рішення про примусове стягнення заборгованості. У 2024 році в порядку наказного провадження було подано до суду матеріали стосовно 1600 абонентів. Як правило, це споживачі, які не платять за комуналку протягом тривалого часу», – зауважила Медвідь.

У грудні 2023 року уряд скасував мораторій на нарахування та стягнення пені, штрафів, інфляційних нарахувань населенню у разі несплати або неповної оплати житлово-комунальних послуг, а також припинення надання житлово-комунальних послуг боржникам.

«Відтак пеню почали нараховувати споживачам, якщо сума за послуги, які надав водоканал, не сплачена до кінця наступного місяця. Злісним боржникам, які не реагують на попередження про необхідність оплати і тривалий час уникають діалогу з працівниками «Тернопільводоканалу», підприємство тимчасово призупиняє надання послуги водовідведення методом заглушення каналізації без потрапляння до квартири боржника», – наголосила інженер.

Вона додала, що упродовж 2024 року працівники водоканалізаційної інспекції «Тернопільводоканалу» тимчасово відключали від централізованого водовідведення стоків оселі більше 400 абонентів. Після відключення більшість із них знаходила можливості для врегулювання заборгованості, після чого надання послуг відновлювали. А за перші три місяці 2025 року спеціалісти відключили від каналізації 139 домівок боржників. Після вирішення ситуації із заборгованістю водовідведення відновили у 61 оселі.