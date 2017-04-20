На Тернопільщині легенди мадридського “Реалу” провели майстер-класи з футболу

Колишні гравці футбольного клубу «Реал-Мадрид» Франсіско Павон та Іван Перес 17-18 квітня провели на Тернопільщині майстер-класи з юними спортсменами. Футболісти ветеранської команди «вершкових» відвідали Збараж, Великі Гаї, Чортків і Зборів. На головних аренах цих чотирьох населених пунктів відбулись короткі футбольні матчі за участю юних місцевих футболістів на чолі з легендарними іспанцями.

Переможець Ліги чемпіонів, двічі чемпіон Іспанії, володар Міжконтинентального кубка, Суперкубка УЄФА та Суперкубка Іспанії – 37-річний оборонець Франсіско Павон перед початком майстер-класу у Великих Гаях розповів про головну мету приїзду на Тернопільщину: «Найголовніше – це провести час з дітьми. Ми знаємо, що в усьому світі діти люблять грати у футбол. І нашою головною ціллю є поспілкуватися з ними, показати головні базові принципи футболу, підтримати їх у розвитку спортивному і футбольному загалом».

«Наше завдання – навчити змагальності, відчуття конкуренції з повагою», – наголошує екс-«реалівець» Іван Перес. – «Діти мають розуміти, що вони між собою друзі, але у футболі вони можуть конкурувати. Крім самого футболу, є цікавий вид діяльності – це тренування. Через тренування теж передаємо любов до цього виду спорту». Іван Перес грав у «Реалі» у сезоні-1996/97, він зіграв небагато поєдинків за перший склад «вершкових», водночас пограв на високому рівні за кілька іспанських та французьких клубів.

Легендарні екс-«реалівці» Франсіско Павон та Іван Перес після закінчення кар’єри у великому футболі виступають за команду легенд мадридського «Реалу», яка проводить товариські матчі, пропагуючи футбол та свій рідний клуб на різних континентах. В Україну вони приїхали за підтримки народного депутата України, голови Федерації футболу Тернопільської області Тараса Юрика та Фундації зірок світового футболу “Діти”. Організатори переконані, що приїзд легендарних футболістів іспанського «Реалу» дасть поштовх розвитку дитячо-юнацького футболу на Тернопільщині.

«Мабуть раз в житті випадає можливість побачити футболістів такого високого класу, порівнятись з їхнім досвідом, відчути атмосферу, яка панувала і панує в іспанському футболі, зокрема в клубі «Реал-Мадрид». Хочу подякувати нашим гостям, що зголосилися приїхати в Україну. Франсіско тільки прилетів з Мексики, де він проводив майстер-класи. Але нам вдалося з ним домовитися. Я щиро дякую, що приїхали до нас і зробили таку неймовірну подію в житті цих маленьких футболістів», – каже народний депутат України, голова Федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик. – «Федерація футболу буде далі займатися організацією таких заходів. Будемо привозити для дітей кумирів, в яких вони будуть вірити, які будуть для них метою, яку потрібно досягати. Це той шлях, який я бачу оптимальним. Коли будемо розбудовувати інфраструктуру, щоб маленькі футболісти мали де грати і мотивувати їх, щоб вони хотіли грати у футбол».

Народний депутат України, голова Федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик передав футболістам подарунки – українські вишиванки.

«З першого моменту, відколи ми вийшли з літака, ми відчули глибоку пошану і любов до нас, до цього виду спорту. Ми дуже раді, що нашою головною ціллю було спілкування з дітьми і прищепити їм футбольні цінності й загальнолюдські, які можна передати через цей вид спорту», – зазначив Іван Перес.

Після основної частини спортивного заходу відбулася фото- та автографсесії гравців мадридського «Реалу» з усіма бажаючими.

13-річний Мартин Крутенко один з тих, хто мав нагоду повчитися футбольній майстерності у легендарних футболістів. «Враження дуже хороші. Я здивувався, як побачив цих футболістів. Бо думав, що вони старші, а виявилося, що вони ще молоді, тримають себе у формі. Я виступаю за Гаївську школу. Мій кумир Кріштіано Роналдо, вболіваю за «Реал-Мадрид».

«Я сьогодні забив гола. Мені давав передачу Іван Перес. Хочу бути таким, як ця футбольна зірка. Вболіваю за «Барселону» і «Реал-Мадрид». Граю у нападі, займаюся футболом з 5 років», – каже 8-річний Стас Яцишин.

Франсіско Павон згадує, що в дитинстві захоплювався футболістами «Реал-Мадриду» того часу. «Сьогодні мета нашої роботи тут – це допомогти Фундації зірок світового футболу “Діти”, Федерації футболу Тернопільської області, щоб діти мали краще майбутнє, передати цінності взаємопідтримки і вміння рухатися вперед. Головне – це можливості, які можна дати діткам у майбутньому».