Повернення після трьох років полону: на Тернопільщині зустріли захисників Івана Романюка та Андрія Вінницького
У Підволочиській громаді відбулася зворушлива подія — після майже трьох років у ворожому полоні додому повернулися двоє наших земляків — Іван Романюк з Підволочиська та Андрій Вінницький із Скориківської громади, повідомляють у селищній раді.
Ця зустріч була довгоочікуваною, адже всі чулися частиною цієї важливої миті. Мешканці громади готувалися до зустрічі з нетерпінням — надуті кульки, банери, синьо-жовті прапори, і, звісно ж, щирі емоції. Коли хлопці приїхали, люди радісно та з хвилюванням вигукували: «Вітаємо вдома!» Ця подія стала символом надії, віри та незламної підтримки.
Іван та Андрій повернулися в Україну 19 березня, а вже сьогодні знову опинилися серед рідних. Обидвох зустрічали біля Підволочиської лікарні — місця, де надалі проходитимуть подальшу реабілітацію. Тут були не лише рідні, але й діти та молодь, побратими та представники місцевої влади, всі, хто чекав і підтримував їх на цьому важкому шляху.
Мар’яна Кузьмін секретар Підволочиської селищної ради, за дорученням голови громади Віталія Дацка, привітала хлопців із поверненням. В її словах звучала велика вдячність і емоційна глибина: «Ми не сумнівалися жодної хвилини, ми вірили, молилися і знали — ви повернетеся додому. І ми точно знаємо, що кожен воїн, кого чекають, повернеться.»
Це була не просто зустріч, а ціла емоційна хвиля, яку важко було стримати. Сльози радості, теплі обійми і надія, що вірність і підтримка рідних і громади дають силу нашим воїнам повертатися додому.
Ми чекаємо, ми віримо, і кожна молитва буде почута. Хай Господь дарує мир і спокій усім, хто зараз на передовій, і кожен воїн, якого чекають, обов’язково повернеться додому.