Повернення після трьох років полону: на Тернопільщині зустріли захисників Івана Романюка та Андрія Вінницького

Іван та Андрій повернулися в Україну 19 березня, а вже сьогодні знову опинилися серед рідних. Обидвох зустрічали біля Підволочиської лікарні — місця, де надалі проходитимуть подальшу реабілітацію. Тут були не лише рідні, але й діти та молодь, побратими та представники місцевої влади, всі, хто чекав і підтримував їх на цьому важкому шляху.