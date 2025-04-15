Навчальний рік продовжили: літні канікули у 2025-му будуть коротшими

У Міністерстві освіти і науки України визначилися з датою проведення останнього дзвоника у 2024/2025 навчальному році. Як і в попередні роки, він пролунає 30 травня. Однак це не означатиме завершення навчального процесу — учні продовжать навчання ще цілий місяць.

Про це йдеться в урядовій постанові №841 від 23 липня 2024 року.

Згідно з документом, навчальний рік у школах офіційно завершиться 30 червня 2025 року. Рішення про продовження пояснюють необхідністю надолужити пропущений матеріал через повітряні тривоги, карантинні заходи та зміни у графіку канікул.

Чому продовжили навчальний рік

Додатковий місяць, як зазначають у Міносвіти, потрібен, аби вчителі мали змогу скоригувати навчальну програму, яку не вдалося повністю засвоїти через нестабільну ситуацію в країні. Також це дасть можливість школярам краще підготуватися до підсумкових контрольних робіт та іспитів.

Весняні канікули в школах – у різний час

Цьогоріч весняні канікули у школах проходили в різні періоди. Деякі навчальні заклади відпочивали традиційно — наприкінці березня. Інші — приурочили канікули до Великодня: з 16 по 23 квітня. А частина шкіл оголосила канікули ще раніше — під час епідемії грипу. Така різниця пов’язана з тим, що школи самостійно визначають графік канікул, виходячи з поточної ситуації.

Скорочені літні канікули

У зв’язку з продовженням навчання до кінця червня, літні канікули у 2025 році триватимуть два місяці — з 1 липня по 31 серпня. Новий навчальний рік традиційно розпочнеться 1 вересня.