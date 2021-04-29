До уваги тернополян: нові правила отримання субсидій

Починаючи з травня отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде надіслати протягом наступних 5 місяців, зокрема онлайн або поштою. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні Уряду 28 квітня.

Прем’єр-міністр зауважив, що наразі 92% отримувачів субсидії отримують її у грошовій готівковій формі. З травня всі 100%, за його словами, будуть отримувати субсидію «живими» грошима.

«Також, вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидія призначатися не буде. Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банку більше 100 тисяч гривень, купуєте нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень — вам субсидію не призначать. Тобто, для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться», — наголосив очільник Уряду.

Денис Шмигаль також підкреслив, що нові правила — це про справедливість, коли держава збільшує та платить допомогу саме тим, хто цього потребує.

«Така політика стосується всіх соціальних виплат, і процес справедливої верифікації — це державницька позиція, яку ми будемо підтримувати», — відзначив Прем’єр-міністр.