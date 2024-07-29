В Тернополі сильний вітер перекинув човна з людиною

Нещасний випадок стався вчора, 28 липня, на Тернопільському ставі. Близько 20.00 годин внаслідок поривів вітру перекинувся човен. Чоловік, який перебував у човні, зміг виринути, але самостійно дістатись берега йому заважали сильний вітер та великі хвилі.

На щастя, подія сталась в районі пляжу «Циганка», де на той момент перебувало повно відпочиваючих тернополян. Саме вони й допомогли 47-річному потопаючому вибратись на берег.

Добре, що добре закінчилось. А могло бути, як в Кокошинцях, де сталась схожа ситуація, але там чоловік втопився.