ЦРУ посилається на «Тернопіль Вечірній»: як українська газета опинилася в американських архівах про НЛО

У мережі знову набула популярності розсекречена доповідь ЦРУ, в якій описано ймовірну зустріч радянських військових із непізнаним літаючим об’єктом. Особливий інтерес українців викликає те, що в документі згадується і матеріал, опублікований у нашій пресі — в газеті «Тернопіль Вечірній».

Згідно з доповіддю, інцидент нібито стався наприкінці 1980-х років на території України. Радянські військові під час навчань помітили об’єкт, схожий на літаючу тарілку, та відкрили по ньому вогонь. Після цього з об’єкта вийшли п’ятеро гуманоїдів, які, за описом, мали великі голови та чорні очі. Вони злилися в одну світлову кулю, яка вибухнула.

У результаті, якщо вірити звіту, 23 солдати нібито скам’яніли, а вижили лише двоє — ті, хто перебував у тіні. Тіла загиблих і уламки об’єкта, за версією документа, були доправлені на секретну базу поблизу Москви. Радянські вчені начебто встановили, що тканини загиблих перетворилися на матеріал, подібний до вапняку.

Джерело чи міф?

Хоча документ був офіційно оприлюднений ЦРУ ще у 2000 році, його зміст базується переважно на повідомленнях канадського таблоїду Weekly World News — відомого своїми сенсаційними, часто вигаданими матеріалами. Також серед джерел згадується українська газета «Тернопіль Вечірній», що свідчить про певне поширення цієї історії в українському інформаційному просторі.

ЦРУ не підтверджує достовірність описаних подій — документ радше є архівною фіксацією інформації, що циркулювала у ЗМІ та могла становити інтерес для аналізу. Його повторне поширення в інтернеті сьогодні більше стосується теми «архівних сенсацій», ніж реальних підтверджених подій.

Незважаючи на таємничість історії, експерти схиляються до того, що вона належить до жанру псевдонаукової фантастики або навіть міської легенди. Однак те, що згадка про українське медіа з’являється в офіційних архівах ЦРУ — безумовно, цікавий факт, який додає сюжету ще більшої інтриги.