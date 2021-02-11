Що варто знати про кібербулінг, аби не опинитися в ролі жертви

Що таке кібербулінг сьогодні знають навіть першокласники, та далеко не всім відомо, як захистити себе, коли ти опиняєшся в ролі жертви

Отже, цькування, яке відбувається між учасниками освітнього процесу в Інтернеті та за допомогою мобільних телефонів чи інших ґаджетів і є кібербулінгом. Варто зазначити, що учасниками освітнього процесу є не лише учні, а й вчителі. Досить часто друзі у дитячому віці жартують між собою, але як відрізнити жарти від цькування? Якщо вам говорять, що це звичайний жарт, а ви відчуваєте образу чи пригнічення і на ваше прохання це не припиняється, то варто задуматися чи саме ви не стали жертвою булінгу. Зазвичай жертві складно самостійно вийти з цього кола і тому варто в такій ситуації не замикатися в собі, а чим швидше звернутися за допомогою до людини, якій довіряєте. Це можуть бути батьки, близькі родичі, вчитель чи шкільний психолог, тренер чи репетитор. Якщо ж ситуація склалася так, що складно відкритися іншій людині, можна звернутися на телефон гарячої телефонної лінії для дітей та молоді 116-111. Звернувшись на цю лінію, діти та молодь можуть анонімно отримати підтримку і поради щодо проблем в особистих стосунках, булінгу, непорозумінь з батьками, насильства чи жорсткого поводження. Також можна напряму звернутися до поліції, написавши заяву про вчинення адміністративного правопорушення.

Також варто і самотужки запобігати тому, щоб ваша особиста інформація використовувалася для маніпуляцій чи цькування в соцмережах. Запам’ятайте, що інформація, яку ви розміщуєте в інтернеті може залишитися там назавжди та може бути використана у майбутньому проти вас. Окрім того, не варто зазначати особисті дані. Звертайте увагу на те, хто бачить ваш профіль, хто може надсилати вам повідомлення чи коментувати публікації. У разі отримання образливих коментарів, сповіщень чи фотографій, рекомендуємо звертатися до адміністрації сайту.

У разі доведення кібербулінгу кривдник муситиме сплатити штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) або громадські роботи протягом 20-40 годин.

Якщо ж булінг вчиняється групою осіб або повторно протягом року, то кривдник/-и сплачуватимуть від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн) або мають виконувати громадські роботи протягом 40-60 годин.

Якщо булінг вчиняє неповнолітня (до 18 років) або малолітня (до 14 років) особа, то за неї платитимуть штраф і виконуватимуть громадські роботи батьки або особи, які їх замінюють згідно чинного законодавства.

Крім того, якщо керівник навчального закладу не повідомить поліції про випадки цькування, муситиме заплатити штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) або ж має виконувати виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

Справді, користування Інтернетом дає доступ до великої кількості інформації; але це також означає, що ви відкриті до цькування. Кожен з нас може відіграти важливу роль у захисті від кібербулінгу. Завжди варто пам’ятати та застосовувати способи, які ви можете застосувати у рішенні даної проблеми.

В свою чергу повідомляємо, що фахівці Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги постійно проводять заходи в закладах освіти щодо протидії булінгу, аби підвищити обізнаність дітей про цю проблему та захиститися самому чи допомогти друзям.

За отриманням безоплатної правової допомоги громадяни можуть звертатися до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД, який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, контактний телефон: (0352) 52-15-20, 068-355-13-63.

Адреси структурних підрозділів Тернопільського місцевого центру – бюро правової допомоги:

— м. Бережани, вул. Банкова, 6;

— смт. Козова, вул. Дорошенка, 3;

— м. Підгайці, вул. Шевченка, 2а;

— смт. Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 80;

— м. Теребовля, вул. Кн. Василька, 150.

Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103. Зателефонувавши за ним, Ви зможете уточнити актуальну інформацію щодо осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, змін в законодавчій базі стосовно її надання, актуальні адреси та контакти центрів у всіх регіонах України. Ця телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки у межах України – безкоштовні.