Чортківська лікарня отримає фінансування від держави

Чортківська громада знову довела, що наполегливість та стратегічне планування дають вагомі результати! Команда Чортківської міської ради на чолі з Володимиром Шматьком успішно залучає фінансування для покращення нашого головного медичного закладу – Чортківської лікарні. Повідомляють у міській раді.