Чортківська лікарня отримає фінансування від держави
Чортківська громада знову довела, що наполегливість та стратегічне планування дають вагомі результати! Команда Чортківської міської ради на чолі з Володимиром Шматьком успішно залучає фінансування для покращення нашого головного медичного закладу – Чортківської лікарні. Повідомляють у міській раді.
Чортківська центральна міська лікарня отримає державне фінансування на важливі проєкти:
Термомодернізацію будівель лікарні та поліклініки – це дозволить зробити їх енергоефективними, комфортними для пацієнтів і персоналу.
Капітальний ремонт реанімаційного та приймально-діагностичного відділень.
Загалом Тернопільська область отримає 47,3 млн грн у межах «Програми відновлення України III», і два з трьох профінансованих проєктів реалізують саме у Чорткові!
Як це вдалось Чортківській міській раді?
Чортківська громада заздалегідь підготувала проєктно-кошторисну документацію – саме це стало одним ключовим фактором у здобутті фінансування.
Послідовна та ефективна робота керівництва громади над проєктами дозволяє залучати кошти з державного бюджету для розвитку міста.
Деталі реалізації проєктів, розміри співфінансування з бюджету громади та інші деталі – розповімо уже згодом! Чортків впевнено рухається вперед до якісної медицини та комфортних умов для кожного мешканця громади!