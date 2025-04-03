14:43 | 3.04.2025
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Чортківська лікарня отримає фінансування від держави

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Чортківська громада знову довела, що наполегливість та стратегічне планування дають вагомі результати! Команда Чортківської міської ради на чолі з Володимиром Шматьком успішно залучає фінансування для покращення нашого головного медичного закладу – Чортківської лікарні. Повідомляють у міській раді.
Чортківська центральна міська лікарня отримає державне фінансування на важливі проєкти:
✅ Термомодернізацію будівель лікарні та поліклініки – це дозволить зробити їх енергоефективними, комфортними для пацієнтів і персоналу.
✅ Капітальний ремонт реанімаційного та приймально-діагностичного відділень.
Загалом Тернопільська область отримає 47,3 млн грн у межах «Програми відновлення України III», і два з трьох профінансованих проєктів реалізують саме у Чорткові!
Як це вдалось Чортківській міській раді?
🔹 Чортківська громада заздалегідь підготувала проєктно-кошторисну документацію – саме це стало одним ключовим фактором у здобутті фінансування.
🔹 Послідовна та ефективна робота керівництва громади над проєктами дозволяє залучати кошти з державного бюджету для розвитку міста.
💡 Деталі реалізації проєктів, розміри співфінансування з бюджету громади та інші деталі – розповімо уже згодом! Чортків впевнено рухається вперед до якісної медицини та комфортних умов для кожного мешканця громади!

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