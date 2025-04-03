Вашингтон у напрузі – Президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан

Президент Дональд Дж. Трамп оголошує національний надзвичайний стан для зміцнення конкурентних переваг, захисту суверенітету та посилення національної й економічної безпеки Про це повідомила пресслужба Білого дому США.

Білий дім

2 квітня 2025 року

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЦИПРОКНОСТІ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Сьогодні президент Дональд Дж. Трамп оголосив, що іноземні торгові та економічні практики створили національну надзвичайну ситуацію. Його наказ вводить відповідні тарифи для зміцнення міжнародного економічного становища Сполучених Штатів і захисту американських робітників.

Великі й постійні щорічні дефіцити США в торгівлі товарами призвели до занепаду виробничої бази, зменшення стимулів для розвитку передового внутрішнього виробництва, підриву критично важливих ланцюгів постачання та залежності оборонно-промислової бази від іноземних конкурентів.

Президент Трамп використовує свої повноваження відповідно до Закону про міжнародні економічні надзвичайні повноваження 1977 року (IEEPA) для вирішення проблеми великого й постійного торгового дефіциту, спричиненого відсутністю реципрокності у торгових відносинах та іншими шкідливими політиками, такими як маніпулювання валютою та надмірні податки на додану вартість (VAT), що застосовуються іншими країнами.

Використовуючи повноваження IEEPA, президент Трамп запровадить 10% тариф на всі країни. Це набуде чинності 5 квітня 2025 року о 12:01 за східним часом США.

Президент Трамп також встановить індивідуально вищі тарифи для країн, з якими Сполучені Штати мають найбільші торгові дефіцити. Для всіх інших країн залишатиметься базовий тариф у 10%. Це набуде чинності 9 квітня 2025 року о 12:01 за східним часом США.

Ці тарифи залишатимуться в силі доти, доки президент Трамп не визначить, що загроза, спричинена торговим дефіцитом і нерівноправним ставленням, вирішена або пом’якшена.

Указ IEEPA також містить положення про зміну тарифів, що дозволяє президенту Трампу збільшувати їх у відповідь на реторсії з боку торгових партнерів або знижувати у разі їхніх кроків до вирівнювання торгових відносин та співпраці у сфері економічної та національної безпеки.

Деякі товари не підлягатимуть реципрокному тарифу. Це включає:

Товари, що підпадають під дію 50 USC 1702(b). Сталь, алюміній, автомобілі та автозапчастини, що вже підпадають під дію тарифів розділу 232. Мідь, фармацевтичні препарати, напівпровідники та пиломатеріали. Усі товари, які можуть підпадати під майбутні тарифи за розділом 232. Золоті злитки. Енергоносії та певні мінерали, яких немає у США.

Для Канади та Мексики чинні накази IEEPA щодо фентанілу та міграції залишаються в силі і не змінюються цим указом. Це означає, що товари, що відповідають вимогам USMCA, продовжуватимуть мати 0% тариф, тоді як товари, що не відповідають USMCA, підпадатимуть під 25% тариф, а енергоносії та калійні добрива — під 10% тариф. У разі припинення чинних наказів IEEPA щодо фентанілу/міграції товари, що відповідають USMCA, і надалі отримуватимуть пільговий режим, а товари, що не відповідають USMCA, підлягатимуть 12% реципрокному тарифу.

ПОВЕРНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

Президент Трамп відмовляється дозволити іншим країнам користуватися США та вважає, що тарифи необхідні для забезпечення справедливої торгівлі, захисту американських робітників і зменшення торгового дефіциту — це надзвичайна ситуація.

Він є першим президентом у сучасній історії, який відстоює права американських працівників і вимагає, щоб інші країни дотримувалися золотого правила у торгівлі: «Ставтеся до нас так, як ми ставимося до вас».

Політика торгових партнерів підриває здатність США виробляти життєво важливі товари для громадськості та військових, загрожуючи національній безпеці.

Щороку американські компанії сплачують понад $200 мільярдів у вигляді ПДВ іноземним урядам.

Вартість економіці США від контрафактної продукції, піратського програмного забезпечення та крадіжки торгових секретів становить від $225 мільярдів до $600 мільярдів.

Ця ситуація призвела до великого та стійкого дефіциту в торгівлі промисловими та сільськогосподарськими товарами, переміщення виробництва за кордон, посилення позицій неконкурентних економік і шкоди для середнього класу США.

У 2024 році торговий дефіцит США у товарах перевищив $1,2 трильйона — криза, яку ігнорували попередні керівники.

“Made in America” — це не просто гасло, а економічний та національний пріоритет цієї адміністрації.

ВИСНОВКИ

Тарифи сприяють зменшенню торгового дефіциту та поверненню виробництва до США.

Відновлення виробництва критично важливих товарів, таких як мікроелектроніка, батареї та біотехнології, необхідне для безпеки.

США більше не будуть останніми у міжнародній торгівлі.

Президент Трамп виконує свої передвиборчі обіцянки, відстоюючи економічні інтереси країни.

Запроваджені мита є значним кроком у торговельній політиці США, який має потенціал зміцнити американську промисловість, але водночас загрожує міжнародним торговельним відносинам. Реакція інших країн і можливі контрзаходи визначать довгостроковий вплив цих заходів на світову економіку.