694 тисячі хрестиків віри: як майстер із Тернопільщини створив унікальну вишивку

У Церкві Воздвиження Чесного Хреста УГКЦ в селі Біла Чортківської територіальної громади відбулася особлива подія – освячення вишитих образів «Хресної Дороги».

Цей унікальний витвір мистецтва – результат майже 18 років натхненної праці пана Івана Волянського, який вклав у нього не лише майстерність, а й душу.

Ідея народилася в особливий момент: коли заливали фундамент нового храму, пан Іван відчув поклик створити щось величне. Відтоді щодня, у перервах між роботою та хатніми клопотами, він брав до рук голку, нитки й молитву. Кожен із 694 тисяч 421 хрестика – це маленький шедевр терпіння й любові. На всю роботу пішло 130 мотків ниток загальною довжиною 3150 метрів – це як відстань від одного села до іншого!

«Тут не просто вишивка, а справжній духовний подвиг», – кажуть парафіяни. І не дивно, адже за таким масштабом стоїть не лише сам пан Іван, а і його родина, яка підтримувала майстра на кожному кроці.

Під час освячення громада не лише подякувала пану Івану, а й вручила йому нові взірці для вишиття. «Вишивайте на славу Божу, а людям на радість!» – побажали йому, додавши щире «Многая літа!». Ця «Хресна Дорога» тепер не просто прикраса храму, а символ віри, терпіння й любові, який надихатиме кожного, хто переступить його поріг.