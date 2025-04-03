Більше року вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Дмитро Федак з Тернопільщини

І знову непоправна втрата, ще одне забране ворогом життя справжнього Героя, добровольця, ще одна українська родина у жалобі…

Друге відділення Чортківського РТЦК та СП повідомляє, що відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу н.п. Тоненьке Донецької області загинув 05 березня 2024 року ФЕДАК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ, 1979 року народження, житель села Олексинці Більче-Золотецької громади, учасник АТО, який до тепер вважався зниклим безвісти.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Дмитра стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

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