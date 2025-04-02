Ангелом додому повертається Андрій Лагун з Тернопільщини

З глибоким сумом Підволочиська селищна рада повідомляє , що Лагун Андрій Ярославович (1988 р.н.), солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, житель села Мовчанівка, з 15 березня 2025 року вважався зниклим безвісти. На жаль, стало відомо, що того дня він загинув внаслідок артилерійського обстрілу.

У п’ятницю, 4 квітня 2025 року, о 13:00 відбудеться зустріч тіла загиблого воїна у селищі Підволочиськ у традиційному місці.

Після спільної молитви похоронний кортеж вирушить до села Мовчанівка, де в місцевому храмі буде звершено чин похорону. Опісля Героя поховають на місцевому кладовищі.

Світла пам’ять захиснику, який віддав своє життя за Україну.

Щирі співчуття рідним і близьким…

Вічна памʼять Воїну!

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