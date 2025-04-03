Тернопільщина втратила захисника Сергія Лясковича

04 квітня 2025 року відбудеться зустріч тіла військовослужбовця Лясковича Сергія, 16.01.1990 р.н., який помер 03 квітня 2025 року у реабілітаційній клініці у Київській області. Повідомляє Гусятинська селищна рада.

Сергій захищав Батьківщину та кожного з нас ще з 2014 року, йому назавжди буде 35…

Похоронний кортеж із тілом воїна вирушить із міста Тернопіль близько 08.00 год, у селищі Гусятин близько 10.00-10.30 год проїжджатиме вулицею Б.Лепкого, проспектом Незалежності та попрямує до центральної площі, де біля Алеї Пам’яті Героїв відбудеться поминальна панахида.

Опісля жалобна процесія направиться до села Боднарівка Хмельницької області, де відбудеться чин поховання.

Просимо усіх жителів селища Гусятин живим коридором зустріти тіло воїна Сергія та віддати йому останню шану!



