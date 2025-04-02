Тернопільщина: екологічні збитки внаслідок порушень досягли майже 60 млн грн

З початку 2025 року фахівці Державної екологічної інспекції в Тернопільській області, співпрацюючи з правоохоронними органами, розрахували збитки, завдані довкіллю, на суму майже 60 млн грн.

Фахівці Інспекції залучаються до слідчих дій у рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактами порушення природоохоронного законодавства, які проводять органи СБУ, прокуратури та поліції. Всього за перші три місяці 2025 року спеціалісти Інспекції були залучені до 40 кримінальних справ.

Одне з проваджень стосується розрахунку збитків, завданих екології внаслідок російської військової агресії, ще 30 випадків пов’язані з незаконною порубкою лісу. Інші справи стосуються порушень у галузі охорони земельних і водних ресурсів, користування надрами та захисту тварин від жорстокого поводження.

Загальна сума розрахованих збитків у результаті екологічних порушень складає 59 578 483 грн.

Важливо зазначити, що фахівці Інспекції виконують роль спеціалістів у кримінальних провадженнях, надаючи консультації, пояснення та висновки з питань, що потребують спеціальних знань. Це включає лісокористування, охорону навколишнього середовища, відтворення та захист природних ресурсів, охорону земель та надр, а також питання екологічної безпеки.

Спільна робота екологічної інспекції та правоохоронців продовжиться й надалі з метою захисту довкілля.