На війні загинув молодий захисник Володимир Фурман з Тернопільщини

На фронті загинув військовослужбовець Фурман Володимир, 1995 року народження, його коріння родом з села Гадинківці, Володимир загинув в серпні 2024 року в районі Очаківської територіальної громади Миколаївської області на 30 році життя. Повідомляє Копичинецька міська рада.

Він добровільно став на захист України, воював у найгарячіших точка фронту, був високо вмотивованою людиною, що до останнього подиху боровся за свободу.

Зустріч тіла загиблого Героя відбудеться в четвер, 03.04.2025 року, орієнтовно 12:30 – 13:00. Похорон відбудеться 03.04.2025 року о 14:00 в селі Гадинківці.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Про рух кортежу громадою буде повідомлено додатково. В громаді оголошено дні жалоби з 2 квітня по 3 квітня.