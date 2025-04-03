Хвилина мовчання на честь Анатолія КОРОЛІВСЬКОГО

Анатолій КОРОЛІВСЬКИЙ, 30-річний оператор аеромобільного взводу з позивним “Король”, загинув 3 листопада 2023 року в бою з переважаючими силами противника біля Білогорівки на Луганщині.

Народжений у селі Воробіївка на Хмельниччині, він рано пізнав відповідальність, коли після смерті батька взяв на себе турботу про родину. Здобув освіту інженера-електрика, працював за фахом на Тернопільському радіозаводі.

У Тернополі зустрів кохану Юлію, створив сім’ю, став батьком двох дітей – Домініки та Тимура. Мав багато планів, але коли прийшла повістка, без вагань став до лав захисників.

Під час одного з обстрілів Анатолій врятував на полі бою свого командира. Пройшов навчання у Великобританії, захищав позиції біля Лиману, Краматорська, Бахмута.

За мужність нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мати, дружина Юлія, діти та сестри.