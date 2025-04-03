На Тернопільщині молодик пошкодив вікна у трьох державних установах

21-річному жителю Великодедеркальської сільської громади інкримінують хуліганство після того, як він пошкодив вікна в трьох державних установах на Кременеччині. Інцидент стався в ніч з 29 на 30 березня 2025 року.

Про правопорушення до поліції повідомив голова Великодедеркальської сільської ради, вказавши, що невідомий вибив вікна та двері в адміністративних приміщеннях. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, і під час перевірки правоохоронці встановили, що до злочину причетний місцевий житель, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за попередні правопорушення.

Зловмисник використав дерев’яну палку для пошкодження двох вікон у відділенні надання соціальних послуг, а також дверей і вікна в геріатричному будинку, де на момент нападу перебували люди похилого віку. Окрім того, він пошкодив вхідні двері у Відділі освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму.

Підозрюваний зізнався у скоєному, але не надав пояснень щодо своїх вчинків. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідство триває.