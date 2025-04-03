Тернопільські рятувальники провели практичні навчання
АСьогодні фахівці Головного управління ДСНС України у Тернопільській області провели практичні заняття для учнів одного з навчальних закладів області.
Захід відбувся в межах реалізації Меморандуму про співпрацю, підписаного між навчальним закладом та рятувальниками.
🚁 Особливу увагу було приділено сучасним дистанційно керованим пристроям, адже серед учасників були майбутні оператори таких систем.
Під час навчань учні дізналися про: • безпілотні літальні апарати (БПЛА) — для аеророзвідки, моніторингу пожеж, пошуку постраждалих;
• плавучі дистанційно керовані пристрої — для рятування людей на воді;
• наземні дистанційно керовані платформи — для розвідки в небезпечних або важкодоступних зонах.
👨🚒 Рятувальники не лише ознайомили молодь із можливостями сучасної техніки, а й продемонстрували її в дії, розповіли про реальні алгоритми застосування під час ліквідації надзвичайних ситуацій.
📌 Такі навчання сприяють формуванню практичних навичок і відповідального ставлення до безпеки — як особистої, так і колективної.