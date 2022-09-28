Я йому особисто винен життя, – Михайло Діанов просить звільнити з полону свого побратима

Михайло Діанов з Тернополі просить звільнити з полону свого побратима. Для цього він готовий віддати все, – про це він пише у мережі Фейсбук.

Маю дуже важливе посилання до Вас усіх! Я реально розумію, що визволити з полону людину дуже важко, майже нереально.

АЛЕ там в полоні є мій побратим, якому я особисто винен життя. Він один з тих, хто мене під стрілковим вогнем ніс пораненого з полю бою. А сам отримав страшне поранення правої ноги. На жаль травма йому не дозволила воювати на “Азовсталі”. Він потрапив у полон 12го квітня у концлагер Оленівка. Він повинен бути вдома. Я йому життям зобов’язаний. Допоможіть мені будь-ласка! Михайлюньо Зіновій Михайлович. Я готовий віддати усі кошти, що Ви мені дали. Усе до копійки. Допоможіть витягнути з пекла побратима!