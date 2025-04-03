Завтра останній день прийому заявок на висадження іменних дерев у Тернополі

Завтра, 4 квітня 2025 року, завершується прийом заявок на участь у благодійній акції «Підтримай ЗСУ – Посади іменне дерево». Це остання можливість долучитися до озеленення нашого міста та підтримати Збройні Сили України.

Кожен учасник має можливість висадити дерево у своєму улюбленому місці міста, тим самим не лише прикрасити Тернопіль, але й зробити свій внесок у перемогу України, оскільки усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу Збройним Силам. Для кожного дерева виготовляється і встановлюється іменна інформаційна табличка, а догляд за саджанцями у період приживлення забезпечуватимуть комунальні служби.

Можна обрати локацію та кількість саджанців відповідно до бюджету, зокрема:

донат на суму 15 тисяч гривень – для висадження дерев на Дамбі Тернопільського ставу (катальпа бігнонієвидна), на вул. Миколая Коперника (липа) та на вул. Патріарха Мстислава (липа);

донат на суму 20 тисяч гривень – для висадження дерев на вул. Руській (катальпа бігнонієвидна), вул. Юліуша Словацького (катальпа бігнонієвидна) та вул. Патріарха Йосифа Сліпого (катальпа бігнонієвидна);

донат на суму 30 тисяч гривень – для висадження дерев на вул. Листопадовій (клен гостролистий «Друммонді»), вул. В’ячеслава Чорновола (слива Піссарда), вул. Михайла Грушевського (катальпа бігнонієвидна або липа) та вул. Петра Конашевича-Сагайдачного поблизу Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (тюльпанове дерево)

Як долучитися?

1. Заповніть заявку за посиланням, вказавши бажану локацію та кількість саджанців.

2. Очікуйте контакту для отримання реквізитів оплати.

3. День і час висадження буде повідомлено додатково.

Деталі за телефоном: (0352) 25-49-34.