Как избегать триггеров, вызывающих крапивницу у ребенка?

Крапивница — это распространенное кожное заболевание, характеризующееся появлением зудящих волдырей на коже, напоминающих по виду ожоги от крапивы. Они могут появляться в разных местах на теле, быть разного размера и сливаться друг с другом.

Важно понимать, что крапивница у ребенка не является самостоятельным заболеванием, а лишь указывает на реакцию организма на различные раздражители — триггеры. Поэтому, чтобы обеспечить корректную помощь, необходимо идентифицировать и избегать их.

Основные причины и триггеры крапивницы у детей

Крапивница вызывается множеством факторов, и часто бывает сложно определить точную причину. Однако некоторые из наиболее распространенных триггеров включают:

Аллергены. Реакция может быть вызвана пищевыми продуктами (молоко, яйца, орехи, рыба, соя, пшеница), пыльцой, пылью, шерстью животных, укусами насекомых. Даже незначительное количество аллергенов может спровоцировать сильную реакцию. В этом случае ажно вести пищевой дневник, чтобы отслеживать возможные связи между пищей и появлением патологии Инфекции. Вирусные или бактериальные инфекции, такие как простуда, грипп или инфекции верхних дыхательных путей, также становятся причиной крапивницы. Лекарственные препараты. Многие лекарства, включая антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные средства, вызывают патологическую реакцию. Внимательно читайте инструкции к медикаментам и обсуждайте возможные побочные эффекты с врачом. Физические факторы. В некоторых случаях болезнь провоцирует физическое воздействие на кожу в виде холода или солнечных лучей. Давление и трение на кожу (например, от тугой одежды или ремня) также нередко вызывает появление волдырей.

Самолечение может быть опасным. Всегда консультируйтесь с врачом или дерматологом, прежде чем начинать лечение крапивницы у ребенка. Только специалист сможет поставить точный диагноз и назначить адекватное лечение, которое будет учитывать индивидуальные особенности ребенка и возможные причины заболевания. Ранняя диагностика и правильная диагностика помогут предотвратить осложнения и улучшить качество жизни вашего ребенка.

Как облегчить симптомы?

Чтобы облегчить симптомы заболевания у детей, включая высыпания и зуд, можно использовать антигистаминные средства нового поколения. Одним наиболее из них является препарат Эриус® в виде сиропа для младенцев старше 6 месяцев (при хронической идиопатической крапивнице) или таблеток для детей старше 12 лет. Активный компонент препарата — дезлоратадин — обеспечивает комплексное воздействие на аллергические проявления: уменьшает воспаление, блокирует гистамин и оказывает противоаллергический эффект, помогая контролировать симптомы на протяжении суток.

В процессе лечения крапивницы врач может посоветовать исключить из рациона ребенка продукты, способные вызвать аллергию, в частности. Вне зависимости от типа крапивницы у детей важно стирать детскую одежду гипоаллергенными средствами. Также рекомендуется выбирать одежду из натуральных тканей, соответствующую погодным условиям, чтобы свести к минимуму потоотделение.

Литература

Алергологія. Підручник. Вороненко Ю.В., Пухлик Б.М., Кузнєцова Л.В., Київ, 2008 Ensina LF, Brandão LS, Neto HC, Ben-Shoshan M. Urticaria and angioedema in children and adolescents: diagnostic challenge. Allergol Immunopathol (Madr). 2022 May 17;50(S Pt 1):17-29. doi: 10.15586/aei.v50iSP1.538. PMID: 35726487. Editors: Ruby Pawankar, Giorgio Walter Canonica, Stephen T. Holgate, Richard F. Lockey, Michael S. Blaiss. World Allergy Organization (WAO) White Book on Allergy: Update 2013, p. 7, 248. Development of childhood allergy in infants fed breast, soy, or cow milk Salmon R. Halpern, Ph.D., M.D. , William A. Sellers, M.D., DOI:https://doi.org/10.1016/0091-6749(73)90019-5