«Культ непереможності рашки розсипався, як картковий будинок», – Михайло Головко

Під час війни Україна руйнує міф про «непереможність» рф не лише для мешканців країни-агресора, а й для усього світу.

Таку позицію висловив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко в ефірі програми «Говорить Великий Львів».

– Міф про «непереможність рускіх» годувався роками і століттями не лише на території країни-агресора, але й у всьому світі. З 1945-го року постійно говорили спочатку про першу армію, а після 1991-го року – про другу армію світу, – каже Михайло Головко. – З такими ідеями жив весь світ. Культ «нєпобєдімості рашки», культ російської мафії, матрьошок і балалайок – весь світ це сприймає нормально. А що відбувається зараз? Ми міняємо парадигму. Змінюємо її не тільки в головах москалів, а й навіть західного світу, який не готовий до цього. Зараз ми бачимо явне розділення всередині: є друзі, які нас підтримують та допомагають, але є й ті, кого ця ситуація бентежить і лякає.

Перемога України призведе до народження нової країни-лідера у Європі, каже Михайло Головко.

– Лідера не тільки в військовому, політичному, але й в економічному плані, який буде вже і диктувати певні умови. Звісно, що є ті, кому це не потрібно. Багато хто від цього постраждає, хто не зацікавлений в цьому. Звісно, що ми бачимо млявість в підтримці в певних моментах, затягування передачі зброї, – каже Михайло Головко. – Це реально говорить про те, що ми сьогодні міняємо порядок денний, міняємо статус-кво в світі. І не всім це подобається.