Графік погодинних вимкнень світла у Тернополі по вулицях

Графік погодинних вимкнень споживачів розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовуватиметься виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго” (вищого оперативного рівня) у разі виникнення необхідності збалансування енергосистеми України.

У разі гострої необхідноті, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.

1 група

вул. Лучаківського, Просвіти, С.Будного 12-34, Громницького, Карпенка ((парні номера), 17-23), М.Кривоноса 1-11, Бережанська (непарні номера), Дружби, П.Орлика 1-3, Миру, Драгоманова 1-4, Мазепи, Тісна, Тбіліська, Петриківська, Виговського, І.Бриковича, І.Блажкевич 2-8, Н.Яремчука, Чумацька, Гжицьких, Надзбручанська 2, Степова, провулок Цегельний, Тролейбусна 9,9Б, Далека, Об’їзна 1, Тернопільська, Хліборобна, Яблунева, Підгірна,Урожайна, Покрови, Лісова, Болюха, Глибока Долина, Приміська, Яблунева, Золотогірська, Бенцаля, П.Батьківського, Михайлевича, Вишнева, Микулинецька, Микулинецька-бічна, Фестивальна, Молодіжна, Підлісна, С.Будного 4А, Шептицького, Торговиця, Білогірська, Колонтая 2,6, К.Острозького 28, Руська 2-8, Старий Поділ, Шашкевича 1-4, Паращука, Мирна, Проектна, Глибочанська, Калинова, Калинова бічна, Медобірна, Хутірська, Зарічна, Низинна, Вербова, Д.Галицького 2-16 (парні номера), Бандери 25- 90, Героїв Крут 3-13, Довженка, Протасевича 2, Савури, Л.Українки 2Б 8-14,9А , Підволочиське шосе, Монастирського 44,46, Коновальця 5, Рєпіна 18, Польового, Канадська, Вітовського, Сірка, Самчука, Острозького 40-62, Перля, Живова 2,4,6, Оболоня, Тиха, Юрчака, Шкільна, Ярмуша, Голубовича, Студинського, Козацька, Гірняка, І.Гавдиди, Чернівецька, Винниченка, 1,3,5,7,9,11,13, Карпенка,1,3,5,7,9,11,13, Дружби,13, 15, 17, Миру,1,1в,2,3,4,4в, Юності,1,7,9а, Орлика,4,5, Макдоналдз, Кривоноса, 12, гуртожитки ЗУНУ вул. Львівська, ТОВ “Модуль ІТП”, вул. Об’їзна – Метро, Об’їзна,29-Автосалон, Нова Пошта-Логістичний центр, ТОВ “Шредер

2 група

вул. Злуки, Галицька, Збаразька, Енергетична, Шота Руставелі, Фабрична, Лозовецька, Над Яром, Тарнавського, Л.Гузара, Захисників України, Лепкого, Київська, 15 Квітня, Бр.Бойчуків, Смакули, Яреми, Текстильна, Чубинського, Вербицького, Героїв Чорнобиля, Ю.Іллєнка, Репіна, Коновальця, Вагилевича, Броварна, пров. Броварний, Березова, Білецька, Вільхова, Гнатюка, Гніздовського, Головацького, Горбачевського, Ділова, За Рудкою, Кармелюка, Котляревського, Межова, Набережна, Наливайка, Нечая, Новий Світ, Новий Світ-бічна, Рівна, Теліги, Транспортна, Циганська, Ясна, Бродівська, Дубовецька, Д.Галицького, Бандери, Богуна, Глиняна, Героїв Крут, Мешковського, Довженка, Протасевича, Л.Українки, Довбуша, Піскова, Монастирського, Дорошенка, Малишка, Савури, Глибока, Підволочиське шосе, Чайковського, Стефаника, Польова, Дністрянського, Підкови, Пулюя, Деповська, Дівоча, пров.Дівочий, Сонячна, Новосонячна, Татарська, Нова, Шагайди, Шопена, Вояків дивізії «Галичина» 2-14, І.Франка, Торговиця, Замонастирського, Стецька, Стрімка, Шпитальна, Стадникової, Оболоня, Гайова, Чернівецька, Микулинецька, Штучна шкіра, “Вінітекс”, “Вінісан”, ТОВ “Юла”, “Екер”, “Інтенс”, ЗАТ”Лілея”, “Тернобудплюс”, “Янтос” , “Надзбруччя”, “Машинобудівний завод”, ЗЗВ і БК, Екперементально-механічний завод, “Спеценерго”, “Молода Гвардія”, ПАТ”Топільче”, ТОВ “САЮЗ”, “Ірена”, ВКП “Ватра”, ТОВ “Люїзо”, “Лотос риба”, Епіцентр-К, Тяга, “Галичина Ласунка”, Тернопільгазпостач, Промбаза, “Тернобудмеханізація”, “Автобаза”, “Стелар”, ВАТ “Екор”, Будіндустрія, УВТК “Тернопільбуд”, “Галичина ласунка”, Продбаза, Метінвест, Волхграніт, вул. Бродівська, Лук’яновича, Гріга

3 група

вул. Злуки 53-59, Тарнавського, Л.Гузара, Захисників України, Лепкого, Київська, 15 Квітня, Симоненка, Курбаса, Д.Вишнівецького, В.Великого, Корольова, Купчинського, Стуса, Петлюри, Куліша, Морозенка, Бр.Бойчуків, Смакули, Теркурій-2 «Подоляни», ДНТП «Промінь», ВАТ «Оріон», Гоцульська, Бойківська, Лемківська, Самчука, Самчука бічна, К.Цісик 41, Коновальця 9-23, Галицька 56,58, Балея, Безкоровайного, пров. Тарнавського, 2,4,8, вул. Тарнавського,32,34,36,37,38, Куліша, 1,2,4, Симоненка,2