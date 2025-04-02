Тернопільські бюджети отримали рекордну суму податків: понад 2 млрд грн у першому кварталі

Місцеві бюджети Тернопільщини отримали понад 2 млрд грн податків у першому кварталі 2025 року

У першому кварталі 2025 року платники Тернопільщини спрямували до місцевих бюджетів області 2 млрд 99,2 млн грн податкових платежів, що на 370,9 млн грн (або 21,5%) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Основними джерелами надходжень стали:

податок на доходи фізичних осіб – 1,35 млрд грн;

єдиний податок – 390,5 млн грн;

земельний податок і орендна плата за землю – 163,6 млн грн;

податок на нерухомість – 63,5 млн грн.

Забезпечення належного фінансування місцевих громад є важливим для їхнього розвитку. Завдяки соціально-відповідальним громадянам і бізнесу, які своєчасно сплачують податки та збори, місцеві бюджети мають змогу виконувати соціально важливі програми та забезпечувати подальший розвиток територіальних громад.

Ці фінансові надходження дають можливість покращити інфраструктуру, освітні та медичні послуги, а також сприяти розвитку місцевих ініціатив.